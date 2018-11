Allgäu Power zündet auch in der TSG-Halle

Bürstadt.„Schick-schick Schick-schick Schickeria“, stimmten die Narren euphorisch ein. Sie ließen sich bei der Altweiberfastnacht in der TSG-Halle in Bürstadt von Anfang an mitreißen. Dort sorgten die Musiker der Band Allgäu Power für eine volle Hütte. Trotz gemischtem Publikum war es die Nacht der Damen, was das Stimmungsbarometer zeigte. Die Frauen waren deutlich lauter als die Männer.

„Zum

...