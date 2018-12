Alphörner vor dem Rathaus

Bürstadt.Festlich klangen die Töne der Alphörner am Bürgerhaus in Bürstadt, auch wenn sie nur zum Teil mit Weihnachten zu tun hatten. „Wir spielen wenig klassische Literatur, die meisten Stücke sind Eigenkompositionen“, verriet Musiker Raimund Saar bei „Bürstadt im Advent“. Zu dritt standen die Gäste aus Biebesheim mit ihren Instrumenten vor dem Eingang – und legten geplante Pausen ein. „Keiner will länger als eine halbe Stunde Alphornmusik hören“, scherzte Saar. Deswegen gaben die Musiker zwischendurch mit viel Humor einen Rückblick auf das abgelaufene Jahr.

Die Alphornbläser waren bei vielen Feiern dabei. Bei einer Messe in den Bergen in einer Kapelle gab es sogar einige Schrecksekunden: „Als wir das ,Gloria’ gespielt haben, begann die Glocke zu läuten. Dabei schwankte der Turm mit der Bewegung der Glocke: nach rechts und nach links. Da haben wir den Atem angehalten“, erzählte Reinhold Geipel. Das „Gloria“ spielten sie dann auch vor dem Rathaus.

Lustiger war es für die Bläser als „Vorband“ der „Rodgau Monotones“: Dabei traten sie in einem Stadion vor 4000 Leuten auf. Mit den Besuchern in Bürstadt stimmten sie ein lustiges Lied an: „Äppelwoi schmeckt so foi“. Die Damen sangen dazu „Ja, das ist der Äppelwoi“. Die Bläser untermalten dies mit zwei Melodien. „Mer sin Äppelwoigeschworene“, gestand Saar lachend.

Die Musiker spielen seit 17 Jahren zusammen und treffen sich einmal die Woche zur Probe. „Man muss die Muskeln trainieren, die man zum Blasen braucht. Die bilden sich relativ schnell wieder zurück“, erklärte Berthold Bader. Es dauere einige Zeit, bis sie kräftig genug für Auftritte sind. Zwei der Alphörner sind sogar selbst gemacht. Nach Noten spielen sie nicht, so Saar. „Das würde ungewöhnlich aussehen: mit einem Notenständer am Alphorn. Wo sollten wir ihn auch hinstellen?“ cid

