Alphornklänge erfüllen den Park

Die nächste Veranstaltung bei "Bür stadt im Advent" ist ein ...

Die nächste Veranstaltung bei "Bür stadt im Advent" ist ein adventli cher Hallenflohmarkt in der Sport halle Bobstadt. Er findet am Sams tag, 7. Dezember, und am Sonn tag, 8. Dezember, jeweils von 9 bis 15 Uhr statt.