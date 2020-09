Als Herr der Zahlen bis heute gefragt

Bürstadt.Hans-Werner Vetter ist echter Bürstädter. Wobei: „77 Jahre lebe ich schon hier. Geboren bin ich in Wuppertal und hab’ danach drei Jahre im französischen Metz gelebt.“ Vetter lächelt. Er wirkt topfit und freut sich auf seinen 80. Geburtstag am Sonntag. Feiern wollte er groß, aber das geht aufgrund der Corona-Pandemie nicht. Also sind erst die Familie und engste Freunde dabei, am Montag kommen

...