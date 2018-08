Als Wissenschaftler später mal die Welt retten

Anzeige

Umbau für 16 Millionen

Landrat Christian Engelhardt kam ebenfalls in die Schillerschule. „Ich bin jedes Jahr bei einer Einschulung dabei, und in diesem Jahr habe ich mir die Schillerschule ausgesucht, weil es hier die große Baustelle gibt“, erläuterte er. Im Schulhof entsteht gerade die große Mensa, die voraussichtlich Ende des Jahres fertig sein wird und rund drei Millionen Euro kostet. Das sei aber noch gar nichts gegen die geplanten 16 Millionen, die der Kreis für den Komplettumbau der Schule in die Hand nehmen werde. Die Pläne werden noch geprüft und mit der Schulleitung und der Bürgermeisterin Bärbel Schader abgestimmt. „So lange, wie ihr hier seid, wird immer gebaut werden. Aber das ist auch spannend mit den vielen Baggern und Maschinen“, meinte der Landrat.

Er ist selbst Vater, seine Tochter habe er im vergangenen Jahr in die fünfte Klasse begleitet. „Die Schulen im Kreis sind für uns nicht nur Gebäude. Sie stehen auch für unsere Zukunft“, brachte es Engelhardt auf den Punkt.

Schillerschul-Leiter Torsten Wiechmann hatte noch ein wichtiges Anliegen an die Eltern: nämlich die Kinder nicht mehr direkt vor das Gebäude fahren. „Sie sollen lieber den Schulweg zu Fuß oder mit dem Rad zurücklegen“, sprach Wiechmann die Verkehrsprobleme vor der Schule an.

Schulweg ist „soziales Lernen“

Am Schwimmbad oder vor St. Peter könnten die Kinder durchaus abgesetzt werden. Dann könnten sie wenigstens noch die letzten Meter zu Fuß gehen. „Der Schulweg ist soziales Lernen“, betonte Wiechmann, der sich gerne an die vielen frühmorgendlichen Gespräche mit den Klassenkameraden erinnert. Die Eltern hätten oft unbegründete Ängste, weswegen sie die Kinder am liebsten in die Klassenräume begleiten würden. Das ist wirklich nicht nötig.“

