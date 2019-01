Alte Bobstädter Linde doch noch abgesägt

Bobstadt.Die Anwohner rund um den Bobstädter Messplatz sind fassungslos. Die stattliche alte Linde ist gefällt worden. „Dabei wurde uns zugesagt, dass der Baum erhalten wird“, ärgern sich Iris und Roland Felber. Andreas Blüm vom Investor Mara Bau hätte den Baum gerne stehenlassen, sagt er auf Anfrage des Südhessen Morgen. Allerdings sei die Krone doch zu mächtig gewesen.

Schon seit langem bemühen sich einige Anwohner des Messplatzes darum, die etwa 75 Jahre alte Linde zu erhalten. Nicht nur weil sie „sehr schön gewachsen war“, wie die Felbers versichern. Sondern auch, weil sie von vielen seltenen Tieren bewohnt worden sei, vor allem von mehreren Fledermaus-Arten.

Als das Bauprojekt auf dem Bobstädter Messplatz bekannt wurde, hatte sich sofort Widerstand formiert. Viele Bürger wollten das Gelände gerne für den Nachwuchs als Platz zum Toben und Roller fahren erhalten. Vor allem aber wehrten sie sich gegen die Höhe der neuen Gebäude: Auf vier Stockwerken sollen hier barrierefreie Wohnungen eingerichtet werden. „Es sieht wirklich schlimm aus“, findet Iris Felber. Dabei sollte das Grundstück grüner werden als zuvor. „Wo soll denn das Grün hin?“, fragt sich die Bobstädterin. „Hier ist doch gar kein Platz.“ Diese Ankündigung sieht sie genauso in Frage gestellt wie die Zusage, dass der Kinderspielplatz auf dem Messplatz bleibt. Für diesen Kompromiss hatte sich die Stadtverordnetenversammlung letztendlich entschieden: Auf der geschotterten Fläche entsteht barrierefreies Wohnen. Dafür wird der Spielplatz ausgebaut und erhält neue, spannendere Geräte.

Familie Felber will gar nicht mehr so richtig daran glauben: Schließlich gebe es kaum genügend Parkplätze, wenn die neuen Bewohner erst einmal eingezogen sind. „Wir befürchten, dass dann der Spielplatz wegfällt“, sagen die beiden. Frustriert sind sie schon lange. Zu viele Versprechen seien im Zuge der Bebauung nicht eingehalten worden. Jetzt schütteln sie nur noch den Kopf: Dass man die Anwohner noch mehr verärgert und den Baum einfach absägt, können sie nicht verstehen. Ein Nachbar hat auf Facebook ein Bild der Fällarbeiten gepostet. „75 Jahre alter Lindenbaum still und heimlich am Samstagmittag entfernt“, schreibt er dazu. „Warum musste er der Kettensäge zum Opfer fallen?“

„Leider ging das nicht anders“, begründet Andreas Blüm, technischer Leiter bei Mara Bau. Er begleitet das Projekt von Anfang und hätte die Linde gerne erhalten. Allerdings sei die Krone so ausladend gewesen, dass sie in die neuen Fassaden hineinragte. Außerdem sei die Aktion mit dem Nabu abgesprochen. „Wir schaffen Ausgleichsmaßnahmen“, kündigt Blüm an: Neue Bäume werden gepflanzt und die Dächer begrünt. Davon sollen Insekten genauso profitieren wie von dem Beet, das eigens für Bienen, Hummeln und Co. angelegt wird.

Bürgermeisterin Bärbel Schader kann durchaus verstehen, dass die Bobstädter um die schöne Linde trauern. Allerdings habe die Stadt das Grundstück verkauft, und der neue Eigentümer sei durchaus berechtigt, Bäume abzusägen. Allerdings: „Die Kommunikation hätte besser laufen können“, findet sie. Ohnehin seien die Gemüter erhitzt, da wäre es wichtig gewesen, den Nachbarn vorab Bescheid zu sagen.

Fest versprechen kann sie dagegen, dass der Spielplatz keineswegs zusätzlichen Parkplätzen weicht. „Der kommt auf gar keinen Fall weg.“ Hier handele es sich um eine städtische Fläche – „und die wird aufgewertet“, bekräftigt Schader.

Auch Ortsvorsteher Uwe Metzner (Grüne) ärgert sich mächtig, dass die Linde weg ist. „Das tut mir in der Seele weh“, sagt er. Er verweist einmal mehr auf die Baumschutzverordnung, die das Parlament an den Runden Tisch Natur gegeben habe. Eine Entscheidung stehe schon länger aus. „Damit hätten wir etwas machen können“, seufzt er.

