Am Bahnhof geht es laut zu

Bürstadt.Seit Tagen vibriert es am Bahnhof in Bürstadt, dass bei den umliegenden Häusern die Wände wackeln. „Ein paar Tage dauert es noch, am Montag sollen die Arbeiten, die so laut sind, fertig sein“, erklärt Projektleiter Rolf Burckhart von DB Netze auf Anfrage. Auf beiden Seiten des Damms lässt die Bahn einen Aufzug einbauen, damit die Hochbahnsteige barrierefrei erreicht werden können.

Tonnenweise Erde wurde links und rechts des Damms aufgeschüttet, um eine geeignete Arbeitsfläche für die großen Maschinen zu schaffen. Sie rammen gerade senkrecht Spunddielen in den Damm. „Diese werden noch mit Spundankern durch den Damm verspannt, damit sie sich gegenseitig halten“, erklärt Burckhart.

Der Einbau der Aufzüge verursache keinen großen Lärm mehr – außer wenn der Betonmischer anfahre. Aber das sei leiser als das Einrammen der Spunddielen. Gearbeitet werde zudem nur tagsüber und nicht nachts. Bis März sollen die beiden Aufzüge installiert sein. Das heißt aber nicht, dass sie dann schon in Betrieb gehen. Denn bis zur Abnahme dauere es noch eine gewisse Zeit. Burckhart rechnet mit bis zu sechs Monaten bis zur Freigabe.

Wegen des großen Aufwands werde der Einbau der beiden Aufzüge teuer: Nach Schätzungen der Bahn summieren sich die Kosten auf 2,2 Millionen Euro. cos

Freitag, 25.10.2019