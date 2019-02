Am Bahnhof ist es besonders glatt

Bürstadt/Biblis.Gestern Morgen, als es anfing zu schneien, war bei Betriebshof und Stadtgärtnerei in Bürstadt „komplettes Programm“ angesagt. Das bedeutet: „Alle sind im Einsatz, um Bushaltestellen, Straßen, Bürgersteige und vor allem die Wege auf Spielplätzen und zu den Bürgerhäusern im Stadtgebiet frei zu räumen“, erklärt Abteilungsleiter Bernd Bildstein.

Besonders glatt ist es laut Bildstein auf den neu asphaltierten Straßen, wo sich der Schnee schneller fest fahre. „Die Oberfläche ist frisch verdichtet, erst nach ein oder zwei Jahren wird sie etwas rauer“, sagt Bildstein. „Vor allem am Bahnhof war es unheimlich glatt.“ Nicht nur der Asphalt, sondern auch das Pflaster – was eine große Gruppe Schüler gestern Morgen aber nicht störte. Sie warfen sich ausgelassen mit Schneebällen ab.

Zuerst haben die Mitarbeiter im Winterdienst am Morgen die Brücke in der Wasserwerkstraße angesteuert. „Damit die Leute vom Sonneneck sicher auf die andere Seite kommen“, so Bildstein. Die Schulwege sowie die Straßen nach Riedrode und Bobstadt seien ebenfalls ganz wichtig. „Die beiden Kreisel vor Bobstadt sind immer sehr glatt. Das liegt an dem Wind, dadurch wird der Schnee sehr fest“, sagt er. „Es gab auch mehrere Anrufe von Bürgern, die uns auf extreme Stellen hingewiesen haben.“

Die beiden großen Fahrzeuge des Betriebshofs sind jeweils mit 1,5 Tonnen Salz gefüllt und können mit dieser Ladung eine Strecke von 60 Kilometern abfahren. Zudem sind die Mitarbeiter mit zwei Kleintraktoren unterwegs – wie Gärtnereichef Jürgen Rückert am Bahnhof. Treppenaufgänge streuen die Mitarbeiter mit der Hand, ansonsten nutzen sie Streuautomaten, die sie auf zwei Rädern schieben.

In Biblis waren gestern Morgen acht Bauhofmitarbeiter mit einem großen Schlepper und zwei kleinen Traktoren sowie etlichen Schaufeln und Besen unterwegs. „Vor allem die Brücken müssen wir im Auge behalten, und dort besonders die Auf- und Abgänge für die Fußgänger“, erzählt Bauhofleiter Jürgen Häuser.

Sparsamer Umgang mit Salz

Mit Salz gehe der Bauhof sparsam um, betont Jürgen Häuser. „Da passen wir auf, weil es in die Kläranlage gelangt, und das ist nicht gut.“ Pro Einsatz würden ein bis eineinhalb Tonnen verteilt, schätzt er. Das Lager jedenfalls sei voll mit Salz: Häuser hat erst im Spätherbst einen Zug, also 25 Tonnen bestellt – und davor drei Jahre lang gar nicht. Wie lange die Menge dieses Mal reicht, hänge wieder völlig vom Wetter ab. „Diesen Winter haben wir noch nicht viel verbraucht.“ Splitt benutzen die Mitarbeiter in Biblis gar nicht, denn dieser würde in die Kanäle gespült und sie verstopfen.

Die Bürstädter haben ebenfalls vor dem Winter ihr Silo gefüllt. „Wir bestellen die Ware immer zusammen mit Lampertheim. 26 Tonnen sind drin, außerdem haben wir noch knapp 20 Tonnen Sackware“, sagt Bildstein. Er behält den Wetterbericht im Blick, denn in den kommenden Tagen werde Eisregen erwartet. „Wenn der zu uns kommt, fahren wir schon um 5 Uhr morgens los“, kündigt der Betriebshofchef an.

© Südhessen Morgen, Freitag, 01.02.2019