Am Dienstag geht’s los

Bürstadt.Bürstadt hat wieder ein neues Jugendhaus. Nach zwei Jahren Pause kommt der Start allerdings überraschend schnell – und auch ein bisschen unspektakulär: Am 1. September übernimmt die Sozialagentur Fortuna die Jugendarbeit in Bürstadt. Der Betrieb geht gleich am Dienstag, 4. September, los, wie Agentur-Chef Oliver Haberer ankündigt, und zwar zu den ganz normalen Betriebszeiten.

Für

...