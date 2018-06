Anzeige

Bürstadt.Es war der große Tag des Abschiednehmens in der Kita Arche Noah. Denn nach den Sommerferien werden 18 Kinder fehlen. Für die „Schukis“ wie sie liebevoll genannt werden, beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Bei einem Gottesdienst mit Pfarrer Peter Kern erhielten die zukünftigen Erstklässler ihren Segen. Doch nicht nur die „Großen“ der Kita machen sich auf einen neuen Weg, sondern auch Erzieherin Birgit Keilmann, Sozialassistentin Lena Zimmermann und Judit Gyiöri. Die Mitarbeiterinnen wurden mit Liedern, liebevoll gestalteten Geschenken, Blumen, guten Worten und viel Applaus verabschiedet.

Als das Abschiedslied für Birgit Keilmann durch die Kita schallte, kullerten ein paar Tränen. Seit 2011 hat die Erzieherin in der Kita Arche Noah gearbeitet, zuvor war sie bereits in der katholischen Kita Spatzennest tätig. „Sie will sich zukünftig mehr ihren Enkeln widmen“, berichtete Christine Kalina, die das zehnköpfige Team leitet. Sie dankte der beliebten Erzieherin herzlich und lobte auch Praktikantin Lena Zimmermann für ihre Kompetenz und Einfühlungsvermögen. Judit Gyiöri wurde nur aus ihrem Berufspraktikum entlassen und bleibt der Arche Noah als Teilzeitkraft auch zukünftig erhalten.

Portfolios mit Erinnerungen

Das Abschiedsfest stand ganz im Zeichen des christlichen Glaubens. Die Besucher erlebten viele Lieder, Dankesworte und ein fröhliches Fingerpuppenspiel. Vor allem Eltern, Großeltern und Geschwisterkinder zählten zu den Gästen. Am Schluss flogen noch die selbst gebastelten Studentenhüte der „Schukis“ in die Luft. Es wurde gelacht, geschwatzt und so manche Umarmung ausgetauscht. Neben dem Segen und Fürbitten bekamen die Kinder von ihren Erzieherinnen die Portfolios überreicht, in denen ihre Entwicklungsschritte während ihrer Kindergartenzeit festgehalten sind. Fell