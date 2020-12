Am liebsten kontaktlos

Malermeister Jürgen Heiser aus Bürstadt. © Berno Nix

Bürstadt.Jürgen Heiser will nur noch in leeren Wohnungen arbeiten oder draußen. Auf Kundenkontakt kann der Malermeister verzichten, nachdem er zwei Wochen in Quarantäne ausharren musste, weil er beruflich mit jemandem zu tun hatte, der positiv getestet wurde. So viel Arbeit zu haben und nichts machen zu dürfen, ist dem Bürstädter schwer gefallen. „Aber natürlich habe ich mich an alles gehalten und zwei Wochen lang keinen Pinselstrich gemacht.“ Also mussten seine vier Baustellen warten.

„Das Fernsehprogramm kenne ich jetzt auswendig, vom vielen Sitzen habe ich schon Rückenschmerzen.“ Er muss doch lachen am Telefon, immerhin darf er wieder arbeiten und konnte schon Baustellen beenden. „Über Aufträge können wir uns nicht beklagen. Aber jetzt sitzt uns das Wetter im Nacken, da wird das Arbeiten an Fassaden schwierig“, sagt Heiser. Einen Auftrag hat er aufgrund der Quarantäne direkt ins neue Jahr verschieben müssen. Mitte November wollte er eigentlich Außenarbeiten beginnen – dann kam der positive Corona-Kontakt. „Jetzt wird das Gerüst nicht mehr gestellt, das muss warten.“ Umsatz gehe ihm nun natürlich verloren.

Nach dem Kontakt zu einer infizierten Person hatte sich Heiser direkt testen lassen: negativ. Zum Glück. Die Quarantäne galt trotzdem. Was Heiser nicht verstehen kann: Ihm droht ein Bußgeld in fünfstelliger Höhe, sollte er trotzdem rausgehen. „Aber woanders demonstrieren Leute gegen Corona-Regeln, ohne Abstand und Mundschutz und werden nicht bestraft“.

Aber zum Ärgern bleibt ihm vor lauter Arbeit gar nicht so viel Zeit. Er muss eine Wohnung renovieren, die komplett ausgeräumt wurde. „Dort lebt niemand, das ist völlig in Ordnung.“

