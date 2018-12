Am Pauschenpferd unschlagbar

Biblis.Bei den Hessischen Mannschaftsmeisterschaften im Geräteturnen männlich trafen sich die besten Sportler in der Bibliser Pfaffenauhalle. Die Turngemeinde (TG) Biblis richtete den Wettkampf für den Hessischen Turnverband aus. Biblis hatte selbst keine Mannschaft am Start, doch zwei Bibliser Turner waren per zweitem Startrecht für den TV Bürstadt dabei. Mit Erfolg: Die Bürstädter Mannschaft erturnte sich den Vizemeistertitel im Landesfinalwettkampf.

Zwei Tage lang haben sich jungen Sportler im Sechskampf an den Turngeräten Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck gemessen. Die Teilnehmer hatten sich zuvor in 20 Turngauen dafür qualifiziert. So strömten rund 350 Turner von mehr als 60 Vereinen nach Biblis. In fünf Durchgängen traten sie in unterschiedlichen Alters- und Leistungsklassen an.

„Die Zuschauer konnten Leistungssport hautnah erleben. Vor allem die Nachwuchstalente der Hessischen Leistungszentren und Turntalentschulen brachten die Zuschauer zum Staunen“, schwärmte Tobias Müller von der TG von den Leistungen. Gerade die Turner aus den Nachwuchsschmieden zeigten ein hohes Niveau. „Wir werden in den kommenden Jahren noch viele Erfolge feiern können“, prognostizierte Müller. „Hessen ist im männlichen Nachwuchs sehr stark.“

Die Nachwuchsturner empfahlen sich mit ihren Auftritten zudem für die begehrten deutschen Kaderplätze. „Ein Höhepunkt waren auch die Kürwettkämpfe: der Senioren und die der Jugend. Hier waren viele akrobatische Elemente zu sehen“, ergänzte Müller.

Ein großes Dankeschön sprach Müller den vielen Helfern aus. 150 Ehrenamtliche waren im Einsatz. Dabei der bekam die TG Biblis Unterstützung vom TV Bürstadt, der TSG Bürstadt sowie dem DJK SSG Bensheim. Die Vereine sorgten gemeinsam dafür, dass genügend Geräte für die Wettkämpfe aus ihren Beständen vor Ort waren. Der Turnboden kam vom Verein aus Gau-Odernheim.

Aus dem Turngau Bergstraße hatten sich Sportler aus folgenden Vereinen qualifiziert: TV Gorxheim mit drei Mannschaften, DJK SSG Bensheim mit zwei Teams, TSV RW Auerbach mit zwei Mannschaften und TV Bürstadt mit einer Gruppe. Aus dem Turngau Bergstraße waren vier Vereine dabei.

Starkes Team mit Bibliser Talenten

Vor allem die Bürstädter blickten gespannt auf den Wettkampf. Denn die Nachwuchssportler erreichten schon im vergangenen Jahr die Meisterschaft der D-Junioren und starteten dieses Mal in den höheren Altersklassen. Auch dort konnten Akim Arslan, Noah Buhr, Ben Ohl, Julian Reis und Daniel Weibert überzeugen. Akim Arslan und Julian Reis sind aus Biblis. Das Fünferteam erzielte am Pauschenpferd sogar das beste Ergebnis aller Mannschaften in dieser Wettkampfklasse: mit 42,40 Punkten. Zudem zeigten sie mit dem zweitbesten Ergebnis an den Ringen sehr gute Leistungen. Dabei waren nur die Sportler von Bad Homburg besser, diese wurden mit 262,50 Punkten vor den Bürstädter TV-Turnern mit 258,70 Meister.

Die Bürstädter freuen sich aber sehr über den Vizemeistertitel im Landesfinalwettkampf. Neben den Heimmannschaften fanden sich noch weitere Mannschaften aus ganz Hessen ein. Auf der Starterliste standen nordhessische Vereine wie TSG Kassel-Niederzwegehen und MT Melsungen oder auch Eintracht Frankfurt und KTV Obere-Lahn.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 13.12.2018