Mitgestaltet wird das Programm vom Lampertheimer Frauenchor. Und die Landfrauen haben einen Koch-Wettstreit zwischen dem Lampertheimer Bürgermeister Gottfried Störmer und der Bürstädter Bürgermeisterin Bärbel Schader vorbereitet. Die Veranstaltung wird unterstützt durch die Frauenbeauftragten von Bürstadt und Lampertheim.

Der Eintritt kostet 5 Euro und schließt ein Glas Sekt oder Orangensaft mit ein. Tickets gibt es im Vorverkauf im Bürgerbüro in Bürstadt, beim Rathausservice in Lampertheim, in der Außenstelle Hofheim oder an der Abendkasse. kur

