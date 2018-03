Anzeige

Bürstadt.Karfreitag ist der Tag des Fisches. Und so luden denn auch in Bürstadt zwei Vereine zum Fischessen ein. Zum einen der Angelsportverein 1933, der seit Jahren bereits am Groß-Loch die Gäste bewirtet. Ein Neuling beim Fischessen war dagegen der Kaninchenzuchtverein H18, der verschiedene Gerichte anbot, aber auch Unterhaltsames für Kinder vorbereitet hatte.

Neue Zelte angeschafft

Auf den großen Ansturm hatten sich die Angelfreunde vorbereitet. Denn der Verein schaffte ein neues Küchenzelt und ein großes Zelt für die Besucher an. In Kombination mit dem bereits vorhandenen Zelt gab es nun viele überdachte Plätze, zumal ja auch noch die Vereinshütte zur Verfügung stand. Plätze unter freiem Himmel mit Blick auf den See waren ebenfalls vorhanden.

„Es ist natürlich immer alles ein wenig vom Wetter abhängig, aber es sieht ja gut aus, ich denke, wir werden wieder schnell voll besetzt sein“, sprach Daniel Hajdziuk aus Erfahrung.