An Thomas Bär führt kein Weg vorbei

Bobstadt.Ein Titel, ein Vizemeister und ein dritter Platz standen am Ende für die Tennisspieler der TG Bobstadt (TG) bei den Hessischen Seniorenmeisterschaften in Offenbach zu Buche. Besser konnte es kaum laufen.

Bereits eine Woche zuvor hatte sich Walter Schuetz ins Halbfinale bei den Herren 65 gespielt. Hier musste er sich dem späteren Turniersieger beugen. Auf seinen dritten Platz kann er aber mehr als stolz sein.

Am vergangenen Februarwochenende kam es dann zum Showdown von Hessens besten Jungsenioren. Erstmals bei den Herren 35 starteten Thomas Bär und Stefan Hofmann für die TG. Nach relativ klaren Siegen in den ersten Runden zogen beide ungefährdet ins Finale ein. Hier zeigte Bär erneut, warum er zu Deutschlands Besten in seiner Altersklasse gehört. Trotz eines harten Kampfes von Hofmann konnte er seinen Mannschaftskollegen mit 6:0 und 6:3 niederringen.

Bei den nun im März anstehenden Deutschen Hallenmeisterschaften wird er sicherlich auch ein Wort bei der Titelvergabe mitreden können. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 25.02.2020