Analyse des Brunnenwassers

Bürstadt.Ob das eigene Brunnenwasser für das Befüllen des Planschbeckens, zum Gießen, als Tränkwasser für Tiere oder sogar zum Trinken geeignet ist, kann man am Labormobil der gemeinnützigen Organisation VSR-Gewässerschutz erfahren. Es hält am Montag, 17. Juni, auf dem Marktplatz in Bürstadt. Wasserproben nehmen Milan Toups, Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst, und Projektleiter Harald Gülzow von 15 bis 17 Uhr am Labormobil entgegen. Eine Grunduntersuchung auf den Nitrat-, Säure- und Salzgehalt wird gegen eine Kostenbeteiligung von 12 Euro angeboten. Gegen weitere Kostenbeteiligungen werden umfangreichere Untersuchungen auf Parameter wie Eisen, Phosphat oder Bakterien angeboten. Das Team vom VSR-Gewässerschutz berät anhand der Ergebnisse, wofür das Brunnenwasser geeignet ist. Außerdem beantwortet Harald Gülzow freitags zwischen 9 und 12 Uhr Fragen unter der 02831/9 76 33 42. Zur Probenahme und zum Transport sollen Mineralwasserflaschen genutzt werden. Besonders geeignet sind dabei bis zum Rand gefüllte 0,5- Liter-Flaschen aus Kunststoff. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 11.06.2019