Anastasia Möller leitet den Bürstädter Jugendrat

Bürstadt.Als jüngstes von insgesamt acht Kindern hat Anastasia Möller früh gelernt, sich durchzusetzen. „Allerdings lernt man bei vier Brüdern und drei Schwestern auch, dass man den Überblick behalten und Kompromisse schließen muss“, erzählt die 16-Jährige. Eigenschaften, die Möller in ihrer Funktion als Vorsitzende des Bürstädter Jugendrats gut gebrauchen kann.

Als sie im April erneut in das Gremium gewählt wurde und anschließend die Vorstandsfrage aufkam, musste sie nicht lange zögern. „Geplant war das nicht, aber ich konnte mich in dem Amt gut vorstellen“, so Möller. Nun leitet sie die Sitzungen, erstellt die Tagesordnungen und hält den Kontakt zur Stadtverwaltung. Für die rund eineinhalb Jahre, die es noch bis zum Ende der Legislaturperiode sind, hat sich der Jugendrat eine lange Liste an Projekten zusammengestellt.

„Wichtig ist, dass wir mit den Jugendlichen auch tatsächlich im Austausch stehen“, erklärt Möller. Helfen soll dabei, dass sich die neun Räte im vor einem halben Jahr eröffneten Jugendhaus treffen. „Zuvor wussten viele nicht, wann und wo unsere Sitzungen stattfinden. Jetzt kann die Bürstädter Jugend leichter anwesend sein und alles ist sehr transparent“, zählt die 16-Jährige die Vorteile auf.

Im Blick haben die Jugendräte aber auch die ältere Generation im Ort. Im Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth wollen sie einen Workshop zum Thema Technik abhalten. Viele Bewohner dort haben ein Handy oder sogar ein Tablet, sind im Umgang damit aber überfordert. „Kontakt mit dem Seniorenbeirat haben wir schon aufgenommen, der Vorschlag kommt gut an“, berichtet Möller. Hauptaugenmerk des Gremiums bleiben aber die zwölf- bis 21-Jährigen – jene Personengruppe, die bei den Jugendratswahlen mitabstimmen und sich aufstellen lassen kann. Für sie soll das Freizeitkicker-Gelände aufgehübscht werden: Gemeinsam mit den Bikern wollen die Räte den Dirtpark säubern, Bäume pflanzen und eine Beleuchtung installieren lassen.

Enger Kontakt zur Politik

Ob und wie die Umsetzung der Projekte erfolgt, ist zwar die Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung, der Kontakt zu den Parlamentariern und zur Rathausspitze sei aber eng. „Ich nehme an jeder Stadtverordnetenversammlung teil und habe dort auch ein Rederecht. Zudem hat die Bürgermeisterin stets ein offenes Ohr für unsere Anliegen“, erzählt Anastasia Möller. Auch privat interessiert sich die gebürtige Bürstädterin für Politik. In ein paar Jahren kann sie sich gut vorstellen, für die Stadtverordnetenversammlung zu kandidieren. Mehr aber auch nicht. „Ich muss Politik nicht hauptberuflich machen“, sagt die 16-Jährige.

Im Frühling 2021 steht zunächst das Abitur an. „Meine Leistungskurse sind Mathe und Chemie“, erzählt die Gymnasiastin, die sich auch schon Gedanken über ein Studium gemacht hat. Pharmazeutische Forschung oder Management würden sie interessieren.

Für Zahlen hat Möller ein Faible, ebenso für Noten. In ihrer Freizeit spielt sie Klavier und singt im Chor, oder sie visiert entfernte Ziele an. Das Bogenschießen zählt zu ihren großen Hobbys. 2021 wird in Bürstadt ein neuer Jugendrat gewählt. Kandidiert Möller für eine dritte Amtszeit? „Warum nicht? Es gibt noch viel zu tun, und die Arbeit im Gremium macht Spaß“, so die 16-Jährige.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 12.11.2019