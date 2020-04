Andacht im Internet

Bürstadt.Die evangelische Gemeinde in Bürstadt bietet am Donnerstag, 30. April, um 19 Uhr eine Live-Andacht in der Kirche. Diese kann im Internet angesehen werden – mit PC, Laptop, ein Tablet mit Mikrofon und Kamera. Der Link lautet https://ekhn.zoom.us/j/82377432678. Dieser muss bestätigt werden. Möglich ist es auch über die Internetseite www.zoom.us und die Meeting-ID 82377432678. Zoom ist ein Programm, das für Treffen im Internet und Videokonferenzen mit vielen Teilnehmern entwickelt wurde.

Das Ganze gehe aber ebenso über das Telefon – als Audio-Zuschaltung – unter den Nummern: 030 5679 5800; 0695 050 2596 oder 069 7104 9922. Es ist geplant, dass die ersten fünf Minuten zum Ankommen gedacht sind, danach soll es eine 20-minütige Andacht geben, dann sei Zeit für den Austausch untereinander. Jeder kann sich übers Mikro am jeweiligen Gerät zuschalten.

„Alle sollten eine Kerze bereithalten. Die Andacht setzt ein Zeichen dafür, dass wir alle miteinander verbunden sind“, erklärt Pfarrerin Johanna Gotzmann. Sie beantwortet auch Fragen im Vorfeld dazu: unter der Telefonnummer 06206/790 20. Mit ihr sind Pfarrer Rainer Heymach und Prädikantin Christiane Sillus bei der Andacht in der Kirche anwesend. Sie alle freuen sich auf die hoffentlich große Gemeinschaft am Abend. cid

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 30.04.2020