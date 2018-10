Andacht im Park

Bürstadt.Der Seniorenausflug der evangelischen Kirche ging in diesem Jahr nach Worms in den idyllisch gelegenen Tiergarten, in dem über 500 Tiere leben. Hier kann man einheimische und exotische Tiere und die Natur hautnah erleben.

Ein Bauernhof mit Hühnern, Kälbchen und Schweinen bereichert den Park sowie heimische Mitbewohner wie Wölfe, Wildschweine, Damwild und der Rotfuchs. Ein Stück Afrika konnte man mit Mandelpavianen und neugierigen Erdmännchen erleben. Flamingos, Alpakas, Nasenbären und Nandus waren im weitläufigen Gehege der Südamerika-Anlage zu bewundern. Dieser schöne Park lädt zum Bestaunen und zum Verweilen und Spazieren ein. Im Anschluss an einen erlebnisreichen Rundgang ging es ins Café am See, zum gemütlichen Kaffeetrinken.

Danach hielt Pfarrer Heymach an einem geeigneten Platz im Park eine kurze Andacht, am Schluss sangen alle Senioren das Lied: „Wo ein Mensch den anderen sieht, nicht nur sich seine Welt, fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüsten Gärten macht“. red

