Angebote für alle Generationen

Bürstadt.Für Bürgermeisterin Bärbel Schader ist das Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth „ein unheimlich wichtiger Ort“. Leidenschaftlich warb sie im Briebelsaal – gemütlich bei Kaffee und Kuchen mit den Bewohnern zusammen sitzend – für ihre Zukunftsvisionen von einer gesunden Stadt. „Bürstadt muss sich den Herausforderungen des demografischen Wandels stellen und ein Konzept für eine soziale Stadt im Miteinander aller Generationen entwickeln“, erklärte sie ihr Ziel.

Neben dem Ausbau der Kinderbetreuung und der Modernisierung der Alten Schillerschule sollen auf dem geplanten Bildungs- und Sportcampus weitere Kitaplätze entstehen. Im Hinblick auf die ältere Generation wies sie auf bereits neu entstandene Wohnungen in der Mainstraße hin. Barrierefrei wird auch das Wohnen im Neubau auf dem Messplatz in Bobstadt werden.

Mit Enthusiasmus pries sie die viel besuchte alla hopp!-Anlage an, die auch von den Senioren aus St. Elisabeth gerne genutzt wird. Sie wies auf die Entwicklung von 30 Jahren Altenhilfe in Bürstadt hin und freute sich über den aktuellen Umbau des Alten- und Pflegeheims. Die ältere Generation in Bürstadt könne zwar dank Stadtbus auch Fachärzte in Lampertheim besuchen. Trotzdem wünscht sie sich eine bessere ärztliche Versorgung.

Schader erklärte, sie wolle ein Fuß- und Radwegekonzept entwickeln. „Das geht nur, wenn einer für die nötige Förderung sorgt.“ Bürstadt sei das „Mittelzentrum im Herzen des Rieds“, sagte die Bürgermeisterin. Und sie möchte sich in der Wachstumskommune für eine lebhafte Innenstadt mit Geschäften, fußläufig erreichbaren Apotheken, Bäckern und Metzgern weiter engagieren. Begeistert zeigte sich Schader vom neu gestalteten Bahnhofsumfeld, das ebenfalls barrierefrei erreichbar sein wird. Zudem soll ein Übergang von der Bahnhofsallee zur Industriestraße geschaffen werden.

„Bürstadt ist meine Heimat“, erklärte die Bürgermeisterin. Zu Beginn des Kaffeetrinkens hatte Bärbel Schader bereits jeden Gast mit Handschlag begrüßt. Und sie nahm sich danach die Zeit, um mit den Bewohnern persönlich ins Gespräch zu kommen. Fell

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.01.2019