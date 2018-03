Angebranntes Essen löst Vollalarm aus

Anzeige

Bürstadt.Angebranntes Essen hat im Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth in Bürstadt am Samstagnachmittag für einen Vollalarm der Freiwilligen Feuerwehr gesorgt: Fünf Fahrzeuge, darunter auch eines aus Riedrode, rasten in die Rathausstraße. Ausgelöst wurde der Alarm im Betreuten Wohnen der Caritas, also neben St. Elisabeth. Dieses ist mit der Brandmeldeanlage des Altenheims verknüpft.

„Der Rauch ist aus der Gemeinschaftsküche in die Flure gezogen, das hat den Alarm ausgelöst. Zum Glück ist nichts passiert“, erklärte Wehrführer Burkhard Jakob auf Anfrage erleichtert.

„Der Topf war auch schon vom Herd genommen worden, wir mussten nur noch lüften und die Brandmeldeanlage wieder zurückstellen.“ Bereits nach einer halben Stunde waren die zahlreichen Bürstädter und Riedroder Einsatzkräfte wieder zurück auf ihrer jeweiligen Feuerwache. cos