Angriffe abwehren

Bürstadt.Zum Selbstverteidigungstraining, also Jiu-Jitsu, lädt der 1. Judo-Club Bürstadt ein. Die Teilnehmer dieses Kurses erlernen verschiedene Techniken, die sie gegen Angriffe wie Schläge, Umklammerung oder Festhalten sowie gegen einen Angriff mit Waffen einsetzen können. Trainiert wird immer von 19.30 bis 21 Uhr im Trainingsraum der alten Schillerschule, Magnusstraße 37 in Bürstadt.

In der gemischten Gruppe treffen sich Teilnehmer ab 14 Jahren in normaler Trainingskleidung barfuß auf Matten. Die Trainer freuen sich auf jeden, dem Selbstvertrauen, Sport, Gesundheit und Spaß wichtig sind. Vorkenntnisse seien nicht erforderlich. Fragen von Interessenten beantwortet Steffi Zieglschmid, Sportwartin der Selbstverteidigung, unter der Telefonnummer 06206/185 94 09 oder mobil unter 0176/34 38 58 21 sowie per E-Mail an s.zieglschmid@web.de. red

Info: Weitere Infos gibt es auch online unter 1jcb.de

