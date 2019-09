Angriffe gezielt abwehren

Bürstadt.Bei dem Jiu-Jitsu Training des ersten Judo-Clubs Bürstadt lernten zahlreiche Teilnehmer verschiedene Techniken, die sie im Ernstfall gegen Angreifer einsetzen können. Die Abwehrtechniken richteten sich auf die Verteidigung gegen Schläge, Umklammerungen, das Festhalten sowie gegen Angriffe mit Waffen.

Wie der Judo-Club in einer Pressemitteilung erklärt, gibt es zahlreiche Abwehrmöglichkeiten, die während der Trainingszeiten beigebracht werden. Interessierte können in gemeinsamen Gruppe ab etwa 14 Jahren immer donnerstags von 19.30 bis 21 Uhr am Training teilnehmen. Es wird in normaler Sportkleidung – einem Trainingsanzug oder in der Jogginghose mit T-Shirt – barfuß auf Matten trainiert.

Das qualifizierte Team der Selbstverteidigungs-Abteilung des erstem Judo-Clubs Bürstadt wird die Teilnehmer an diesen Tagen in die Materie einführen. Hierbei sind keinerlei sportliche oder andere Vorkenntnisse erforderlich. Das Training findet im Trainingsraum in der alten Schillerschule, Magnusstraße 37, in Bürstadt statt. Telefonisch kann Kontakt mit Sportwartin Steffi Zieglschmid unter der Nummer 06206/ 1 85 94 09, unter 0176/ 34 38 58 21 sowie per E-Mail unter s.zieglschmid@web.de. Informationen können auf der Homepage des Clubs unter: www.1jcb.de eingesehen werden. red

