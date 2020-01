Anmelden zur Firmvorbereitung

Bürstadt.Alle katholischen Jugendlichen in Bürstadt, die die neunte Klasse besuchen, sind zur Teilnahme an der Vorbereitung auf die Firmung eingeladen. Interessierte Jugendliche sollten sich persönlich am Dienstag, 28. Januar, beziehungsweise am Mittwoch, 29. Januar, von 16 bis 18 Uhr im Pfarrbüro St. Peter, Siegfriedstraße 59, anmelden. Ein Informationsabend für die Eltern der angemeldeten Jugendlichen findet am Mittwoch, 12. Februar, um 20 Uhr im Pfarrsaal von St. Peter, ebenfalls Siegfriedstraße 59, statt. Weitere Informationen zur Firmvorbereitung finden sich auch auf der Homepage der Pfarrgruppe Bürstadt unter www.pfarrgruppe-buerstadt.de. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 17.01.2020