Anzeige

Bürstadt.Alle Jugendlichen, die nach den Sommerferien in das 8. Schuljahr kommen und 2019 konfirmiert werden möchten, können ab sofort zum Konfirmationsunterricht in Bürstadt und Bobstadt angemeldet werden. Für die Anmeldung wird das im Stammbuch notierte Taufdatum benötigt. Für Jugendliche, die nicht getauft sind, bietet die Gemeinde vor der Konfirmation einen Tauftermin an. Anmeldungen sind im Pfarrbüro in der Heinrichstraße 22 möglich, Montag bis Mittwoch und Freitag von 9.30 bis 12 Uhr, Donnerstag von 17 bis 19 Uhr. Am Donnerstag, 14. Juni, findet um 19 Uhr ein erster Elternabend in die Kirche in Bürstadt statt. Dort erfahren die Eltern mehr über Arbeitsmaterialien sowie Konfirmationstermine in Bobstadt und Bürstadt. Gemeinsam soll überlegt werden, wie guter Konfirmandenunterricht gelingen kann. red