Anmeldung fürs Sportabzeichen

Biblis.Immer dienstags, von 18 bis 20 Uhr, bietet die TG Biblis wieder Training fürs Sportabzeichen im Pfaffenau-Stadion an. Wegen der Corona-Pandemie werden jedoch jeweils nur zehn Sportler zugelassen. Diese müssen sich vorab bei Stützpunktleiter Michael Medert per E-Mail anmelden und erhalten dann eine Einladung für einen Termin. Die Teilnehmer müssen zudem eine Einverständniserklärung zu den Hygieneregeln unterschreiben. Für die Teilnahme ist keine Vereinsmitgliedschaft erforderlich. Am Veranstaltungstag wird eine Teilnahmeliste erstellt. Kontaktdaten für die Anmeldungen sind hinterlegt auf der Internetseite der TG Biblis unter Sportgruppen/Sportabzeichen. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 18.06.2020