Anmeldungen ab sofort möglich

Bürstadt.Alle Jugendlichen, die nach den Sommerferien in das achte Schuljahr kommen und im Mai 2021 konfirmiert werden möchten, können sich noch bis zum 17. Juli zur Konfizeit in Bürstadt und Bobstadt anmelden.

Der Anmeldung sollte eine Kopie der Taufurkunde beigelegt werden. Für Jugendliche, die nicht getauft sind, bietet die Gemeinde vor der Konfirmation einen Tauftermin an, dafür ist allerdings eine Kopie der Geburtsurkunde notwendig. Anmeldungen sind im Pfarrbüro in der Heinrichstraße 22 möglich von Montag bis Mittwoch sowie freitags von 9.30 bis 12 Uhr. Am Donnerstag ist das Pfarrbüro von 17 bis 19 Uhr geöffnet.

Ein Informationsabend für Eltern und künftige Konfirmanden findet nach den Sommerferien statt. Die Konfistunde beginnt voraussichtlich mit einem Konfivormittag am Samstag, 29. August, von 10 bis 14 Uhr. Am Sonntag, 27. August, werden die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden in den Gottesdiensten in Bobstadt und Bürstadt begrüßt. red

© Südhessen Morgen, Montag, 15.06.2020