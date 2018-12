Anschluss ans Ticketsystem – und mehr Flexibilität

Bürstadt.Im Bürstädter Rathaus hat sich einiges getan in Sachen digitale Verwaltung. Dazu gehört auch ein neues System, das den Kartenvorverkauf für die Kulturveranstaltungen der Stadt organisiert. „Eventim hat uns einige Kartendrucker zur Verfügung gestellt, mit denen wir sofort die gewünschten Tickets ausdrucken können“, erläutert Tim Lux von der Wirtschaftsförderung beim Pressetermin.

Bisher wurden die Karten bereits gedruckt bezogen und dann verkauft. Inzwischen ist auch das Rathaus direkt an das Vorverkaufsprogramm angeschlossen. Die Mitarbeiter sehen, welche Karten verkauft und wo noch Plätze frei sind – und noch vieles mehr.

An der Abendkasse zu den Vorstellungen steht der Drucker ebenfalls bereit. Falls jemand spontan Karten für eine der nächsten Veranstaltungen kaufen möchte, ist das kein Problem mehr. Zahlen geht ganz bequem mit Karte. „Wir brauchen keinen Tresor mehr fürs Geld, und die Rabattmöglichkeiten sind im System hinterlegt, beispielsweise für Inhaber der Morgencard“, berichtete Lux weiter. Vorverkaufsstellen sind vorerst in der Buchhandlung Pegasos und im Rathaus.

Speicherplatz in der Cloud

Auch im parlamentarischen Büro ist es digitaler geworden: So pflegt Timo Spreng seit 2003 die Unterlagen für die Sitzungen ein. „Bei uns läuft schon möglichst viel über das Internet und über die papierlose Ratsarbeit“, berichtete er. Für 2019 geht es aber noch einen Schritt weiter. Alle Dokumente liegen ab dann in der Cloud. Wenn etwas aktualisiert wurde, steht es also sofort zur Verfügung. Bisher dauerte es – bei Dienstschluss – nach abendlichen Sitzungen oft bis zum nächsten Morgen, bis Dokumente hochgeladen waren. Den EDV-Bereich betreuen Michael Löffelhardt und Thorsten Ofenloch. „Allerdings immer in Abstimmung mit den Mitarbeitern“, stellt Bürgermeisterin Bärbel Schader klar. So sind beispielsweise viele Drucker aus den Büros verbannt worden, und es gibt ein Gerät auf dem Flur, das mehrere Mitarbeiter gemeinsam nutzen. Zum einen ist es gesünder, den Drucker nicht direkt am Arbeitsplatz zu haben – und es bedeutet zusätzliche Bewegung, um das Ausgedruckte zu holen. Inzwischen ist ein zweiter Serverraum dazu gekommen, der mehr Platz bietet für die neue Infrastruktur.

Leichtere Kommunikation

„Damit sind wir gewappnet für die nächsten Jahre“, findet Löffelhardt. Derzeit wird die alte Telefonanlage umgestellt und bekommt eine Schnittstelle zum PC. Dann wird die Nummer des Anrufers erscheinen, Bildschirme können für die Kollegen freigegeben werden und die Handys der Mitarbeiter werden über das Festnetz betrieben. „Das erleichtert die Administration der Telekommunikation im Haus“, bestätigte Ofenloch. Insgesamt sieht sich die Verwaltung auf einem sehr guten Weg. „Wir werden noch flexibler.“

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.12.2018