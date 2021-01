Ansprechpartner für die Impfung

Bürstadt.Die Stadtverwaltung Bürstadt informiert über Ansprechpartner, die Fragen zur Impfung beantworten können. Beate Weidner-Werle von der Seniorenberatung ist unter der Telefonnummer 06206/ 98 89 70 und Gerasimoula Grigoraki von der Stadtverwaltung unter 06206/701-147 erreichbar. „Das Impfzentrum für den Kreis Bergstraße in Bensheim am Berliner Ring steht auch schon in den Startlöchern“, heißt es in der Mitteilung. Alle Mitbürger ab 80 Jahren seien bereits vom hessischen Ministerium angeschrieben worden. Sobald wieder Impfdosen zur Verfügung stehen, könnten wieder Termine vereinbart werden, teilt das Land Hessen mit. Möglich ist dies täglich zwischen 8 und 20 Uhr unter der Telefonnummer 116 117 oder unter 0611/50 59 28 88 sowie online unter impfterminservice.hessen.de. Es wird um Verständnis gebeten, dass die Telefonleitungen überlastet sind und es zu längeren Wartezeiten kommen kann. Wer keine Möglichkeiten habe, zum Impfen nach Bensheim zu kommen, erhalte bei der Stadtverwaltung Unterstützung. red

