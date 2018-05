Anstoßen auf den Aufstieg

Anzeige

Neben dem Förderverein, der sich der Unterstützung der Fußballabteilung und speziell der Fußballjugend verschrieben hat, war auch „Women Unity“ aktiv beim Fest dabei. „Es gibt andere Veranstaltungen, die machen nur die Frauen, wie das Fischessen oder das Schlachtfest. Aber der Vatertag ist eher Sache des Fördervereins, wobei es viele gibt, die in beiden Gruppierungen Mitglied sind, wie ich ja auch“, berichtete Silvia Beckerle. Am Donnerstag gab es für die erste Mannschaft noch etwas zu feiern. Sie haben drei Spiele vor Rundenschluss bereits den Aufstieg in die Gruppenliga klar gemacht. Das gab es in der Geschichte der Eintracht bisher noch nie. „Sie haben einen Durchmarsch geschafft. Vor zwei Jahren spielten wir noch Kreisliga, dann kam der Aufstieg in die Kreisoberliga und jetzt in die Gruppenliga. Das macht den Vorstand verdammt stolz“, so die Geschäftsführerin, die auch Vorstandsmitglied ist. „Die Mannschaft bestand die ganze Zeit über fast aus den gleichen Leuten. Trainer Benjamin Sigmund ist es gelungen, mehr Leistung herauszukitzeln und die Spieler hoch zu motivieren“, freute sich Beckerle.

Sigmund war bei den beiden Aufstiegen mit dabei. „Im Moment passt einfach alles und die Spieler haben es sich verdient“, betonte die Geschäftsführerin. Damit ist die Eintracht derzeit die beste Mannschaft in Bürstadt.

