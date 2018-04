Anzeige

Beschwerden gab es in Bobstadt vor allem wegen der Aushubarbeiten. Denn Mara-Bau hat die Erde austauschen lassen. „Die kann ich ja nicht mit der Schubkarre wegfahren“, sagt Blüm und beteuert, alles Erdenkliche getan zu haben, um die Anwohner so wenig wie möglich zu belasten. „Das ist alles in allem eine ruhige Baustelle“, betont der Technische Leiter des Hofheimer Unternehmens. Die Steine seien extra vorgeschnitten bestellt worden, um die lauten Arbeiten vor Ort zu reduzieren. Mara-Bau errichtet in einem Komplex barrierefreie Wohnungen, die 58 bis 86 Quadratmeter groß sind. Daneben entstehen zwei Doppelhaushälften sowie ein Einfamilienhaus. Die Anwohner haben bis zuletzt die Bebauung der Freifläche in Bobstadts Zentrum kritisiert. cos

