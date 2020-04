Biblis.Die e-netz Südhessen führt in Biblis Arbeiten an der Wasserleitung durch. Errichtet wird ein Anschluss für eine zweite Hauptversorgungsleitung, um die Versorgungssicherheit weiter zu verbessern. Die Bauarbeiten entlang der L 3261 beginnen am 14. April und dauern voraussichtlich bis zum 30. April. Während der Bauarbeiten muss in den Ortsteilen Nordheim und Wattenheim die Versorgung von Dienstag, 21. April, 22 Uhr, bis Mittwoch, 22. April, 6 Uhr, unterbrochen werden. Zu Verkehrsbehinderungen kommt es laut e-netz nicht. Über Versorgungsstörungen und Behinderungen durch Baustellen informiert das Unternehmen über die App e-netz Report und online unter www.e-netz-suedhessen.de. red

