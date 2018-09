Arbeiten an neuer Lilienthalstraße

Bürstadt.Die Laster sind schon zigfach vom neuen Kreisel über die Lilienthalstraße ins Gewerbegebiet Brückelsgraben zum Lager von Rossmann gerollt. Doch bis 15. Oktober muss die Verbindung noch einmal gesperrt werden. Die Firmen in dem Bereich sind nur über die Zeppelinstraße und Lilienthalstraße sowie Lorscher Straße zu erreichen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Für den Schwerlastverkehr der Firma Rossmann ist die Dieselstraße allerdings gesperrt. „Die Erschließung zur Anbindung des Gebiets wird nun fertig gestellt“, erklärt Bürgermeisterin Bärbel Schader auf Anfrage. Dafür sorge die Dietz AG, die auch den neuen Kreisel an der B 44 in Auftrag gegeben hat. cos

© Südhessen Morgen, Samstag, 01.09.2018