Bürstadt.Die Stadt Bürstadt will die Sommerferien für Sanierungsarbeiten in den Kindergärten nutzen. Das erläuterte Bürgermeisterin Bärbel Schader im Magistratspressegespräch. In der Arche Noah wird das Flachdach für gut 44 300 Euro saniert. Im Kindergarten Regenbogen in Riedrode muss der schadhafte Parkettboden im Eingangsbereich weichen. Dafür nimmt die Stadt fast 9800 Euro in die Hand.

Insgesamt müssen rund 900 000 Euro in die Kläranlage investiert werden, um den Betrieb weiter auf den gültigen Standards zu halten. Nun wird ein Planungsbüro beauftragt, um die Sanierung auf den Weg zu bringen.

In den Herbstferien finden Reparaturarbeiten in der Oberschultheiß-Schremser-Straße statt. Im Teilbereich zwischen der Kreuzung „Am Entenpfad“ und dem Haus Nummer 49 wird die Oberfläche auf einer Länge von 180 Metern repariert. Dafür veranschlagt die Stadt Kosten von rund 135 000 Euro. Gleichzeitig sollen die Bordsteine in diesem Bereich abgesenkt werden.