Arbeiter im Supermarkt

Bürstadt.In Bürstadt fehlt derzeit eine zentrale Möglichkeit zum Einkaufen. Der Supermarkt Treff 3000 in der Wilhelminenstraße wird umgebaut. Er soll als Edeka xpress am Dienstag, 26. Februar, wieder eröffnen. So steht es auf handgeschriebenen Zetteln, die an den Glastüren hängen und auf einem Plakat, das am Boden liegt. Die Pressestelle der Zentrale von Edeka Südwest in Offenburg teilte nach mehreren Anfragen mit, dass der Edeka xpress-Markt nach einer Umbauphase ein umfangreicheres Sortiment und moderne Marktgestaltung biete.

Vor Ort erklärten die Handwerker, dass sie die automatischen Türen ausbauen, um Platz zu schaffen für die Kühltheke, die bald geliefert werde. Anschließend würden die Türen wieder eingebaut. Die Wände sehen frisch gestrichen aus, und auf der rechten Seite wurde gerade ein Stand mit Körben für frische Backwaren installiert. cos/mas

© Südhessen Morgen, Samstag, 09.02.2019