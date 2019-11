Astronaut nimmt Bürstädter mit ins All

Bürstadt.Ein außergewöhnliches Weihnachtspräsent haben die Kunden der Raiffeisenbank Ried (Raiba) jetzt erhalten. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Live erleben“ war Wissenschaftsastronaut Ulrich Walter im voll besetzten Bürgerhaussaal in Bürstadt zu Gast. Er nahm die gebannt lauschenden Zuhörer mit auf einen „Höllenritt durch Raum und Zeit“.

Wer einen wissenschaftlichen Vortrag erwartet hatte, wurde eines Besseren belehrt. Denn entspannt und noch immer völlig begeisternd erzählte der Physiker und Nutzlast-Spezialist Ulrich Walter von einem knallharten Auswahlprozess, bei dem er sich seinerzeit gegen 1799 Interessenten hatte durchsetzen müssen. 1987 ins Deutsche Astronautenteam berufen, trainierte er lange und intensiv und flog 1993 mit dem US-Shuttle „Columbia“ für zehn Tage ins All.

50 Jahre nach er ersten Mondlandung berichtete Walter von der Menüauswahl im Weltraum, Quarantäne und Abschiedsszenen auf dem Weltraumbahnhof in Florida. Aber auch von den brachialen Kräften, die beim Start des Shuttles auf die Astronauten einwirken. „Das Startgewicht beträgt 2200 Tonnen. Der Shuttle verbraucht sieben Tonnen des weltbesten Treibstoffes pro Sekunde“, berichtete er. Nach sieben Minuten seien die Treibstofftanks leer und nach knapp achteinhalb Minuten befinde man sich in der Schwerelosigkeit. Dieses „Gefühl“ zu beschreiben, gelang nur schwer. Dabei halfen seine plastischen Schilderungen und Bilder aus dem Alltag im Orbit. So erfuhren die Zuhörer, dass Astronauten beim Start Wegwerfwindeln tragen. Walter erklärte auch die Funktion einer Weltraum-Toilette, das „Schlafzimmer“ samt eines an der Wand befestigten Schlafsackes und den minimalistischen Wohnbereich. „Wenn man Astronaut ist, muss man öfter an seine Grenzen gehen“, gestand er.

Entschädigt wurde der Astronaut mit einem unbeschreiblichen Blick auf die Erde, über die er mit 28 000 Kilometer pro Stunde hinwegflog. 90 Minuten dauerte eine Erdumrundung. Deutschland war in zwei Minuten überfolgen. Beim Blick auf seinen Heimatplaneten wurde Walter deutlich: „Dort, wo Menschen wohnen, ist die Welt nicht mehr so schön“. Dagegen schwärmte er von einsamen Wüstenregionen und weiten, fast unbesiedelten Landstrichen.

Visuell lud er die Zuhörer ein zu einer rasanten Reise um die Welt. Von West nach Ost „fliegend“ überquerten sie Florida, nahmen Kurs auf die Karibik und schauten auf die Brände in Südamerika, die – auch das belegten neueste Bilder – weniger groß sind als auf dem afrikanischen Kontinent. Europa und die Alpen, Sizilien und ein brodelnder Ätna gehörten ebenso zu den Stationen wie Nachtaufnahmen von Italien mit seinen hell erleuchteten Städten. Aber auch in die Schönheit des Golfs von Aden, die Pyramiden in Ägypten, die endlosen Wüsten, das Himalaya-Gebirge, die Atolle der Südsee oder das Great Barrier Reef vor der Küste Australiens waren zu sehen. Mit den wunderschön wabernden Farben der Nordlichter, die wie von Geisterhand den Himmel in ein bizarres Himmelspektakel verwandelten, entließ Ulrich Walter sein Publikum in den Abend. Die Zuhörer bedankten sich mit langanhaltendem Applaus und stellten sich am Bücherstand an, um ein signiertes Exemplar von Walter zu erhalten.

