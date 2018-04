Athleten ergattern zahlreiche Titel

Anzeige

Bürstadt.Die Athleten der Rasenkraftsportabteilung des TV Bürstadt starteten bei den Südhessischen Meisterschaften in Fürth in den verschiedensten Alters- und Gewichtsklassen.

In der Altersklasse der Schüler C starteten Taina Appel, die Geschwister Lara und Phil Schuhmann sowie Sebastian Vetter. Taina konnte sich mit ihren Leistungen (Hammer: 12,72 Meter, Gewicht: 8,90 Meter, Stein: 4,45 Meter) Platz eins sichern. Auch Lara konnte sich den ersten Platz ergattern (H: 14,84 Meter, G: 6,97 Meter, S: 4,44 Meter). Ihr Bruder Phil belegte mit seinen Weiten (H: 15,75 Meter, G: 7,80 Meter, S: 5,60 Meter) Platz zwei in der Gesamtwertung. Auch Sebastian konnte sich über einen Vizetitel freuen (H: 16,38 Meter, G: 10,12 Meter, S: 6,61 Meter). Sebastians Bruder Vincent sicherte sich in der Altersklasse der B-Schüler den Meistertitel (H: 23,70 Meter, G: 13,09 Meter, S: 7,28 Meter). Bei den A-Schülern gingen Linus Knorr und Sascha Höfle an den Start. Linus belegte mit seinen Weiten (H: 41,20 Meter, G: 19,24 Meter, S: 9,64 Meter) den zweiten Platz. Sascha konnte sich Platz vier der Gesamtwertung sichern (H: 28,56 Meter, G: 16,80 Meter, S: 8,19 Meter). Luis Siegler sicherte sich mit seinem Können (H: 40,10 Meter, G: 16,35 Meter, S: 8,17 Meter) den Meistertitel bei der männlichen Jugend B. Jason Kobel startete bei der männlichen Jugend A und belegte mit seinen Weiten (H: 22,46 Meter, G: 14,30 Meter, S: 8,06 Meter) den ersten Platz. Bei der weiblichen Jugend B konnte Melina Basta mit ihren Leistungen (H: 32,05 Meter, G: 15,46 Meter, S: 6,20 Meter) ebenfalls einen Meistertitel nach Hause bringen.

Zufrieden mit den Leistungen

Gratulationen gehen an dieser Stelle an Kai Hurych vom KSV Fürth. Er konnte am Wettkampftag gleich fünf deutsche Rekorde aufstellen. Kai warf den Hammer 71,71 Meter, das Gewicht 36,31 Meter und den Stein stieß er 15,05 Meter. Mit einer Gesamtpunktzahl von 3826 Punkten erreichte er einen deutschen Rekord. Auch in der Leichtathletik konnte er mit seiner tollen Leistung im Hammerwurf einen neuen Rekord aufstellen.