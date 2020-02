Athletinnen kommen mit eigenen Maskottchen

Bürstadt.Die Bürstädter TSG-Halle war wieder Ziel junger Mädchen-Turngruppen. Zum wiederholten Mal war die TSG Gastgeber des Gau-Kinderturnens der Jahrgänge 2004 bis 2014. Ausgerichtet wurde die Sportveranstaltung vom Turngau Bergstraße. Dieser konnte 30 Mannschaften aus dem gesamten Turngau begrüßen. Eine gute und vor allem konstante Teilnehmerzahl.

„Dieser Mannschaftswettkampf so früh im Jahr soll den Teams zeigen, wie sie stehen. Und es ist gerade für die Jüngsten ein erster Test, mal im Wettkampf vor größerem Publikum aufzutreten“, erklärte Carmen Bauer, Fachwartin Geräteturnen, im Gespräch. Auch wenn es eigentlich „nur“ um Medaillen und nicht um Qualifikationen ging, waren alle Mannschaften hochkonzentriert und vor allem ehrgeizig. Schließlich waren auch die Eltern dabei, die das Vorgeführte meist mit ihrem Handy filmten und die Mädchen anfeuerten.

Auch wenn am Boden und an den Geräten jede Turnerin einzeln an der Reihe war, so traten sie doch als Mannschaft an. Im Schnitt stellte jedes Team aus den verschiedenen Vereinen etwa fünf Teilnehmerinnen – von denen jeweils die besten drei gewertet wurden.

Neben dem Bodenturnen zeigten die Mädchen ihr Können unter anderem auf dem Balken, am Reck, oder sie mussten Hindernisse überspringen. Rund 30 Kampfrichter hatte der Turngau an diesem Nachmittag gestellt. Ebenso viele Ehrenamtliche waren von der TSG im Einsatz. Sie sorgten für den Auf- und Abbau sowie für die Verköstigung der Gäste.

Auf den Mannschaftsdecken waren jede Menge Kuscheltiere und Teddybären zu entdecken. Vor allem die Jüngsten hatten ihre jeweiligen Maskottchen mitgebracht. Dem einen oder anderen Team hat das sicherlich auch Glück gebracht.

Der nächste Wettkampf für die Mädchen steht am Sonntag, 29. März, an. Dann finden in der Lampertheimer Jahnhalle die Gau-Einzelmeisterschaften im Geräteturnen statt. Hier können sich die Besten dann für die Hessenmeisterschaften qualifizieren. mibu

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.02.2020