Auch Bürstadt mischt jetzt mit

Bürstadt.Vereinsvorstände müssen heutzutage enorm vielseitig sein: Sie sollen sich mit Sicherheitsauflagen und Hygieneregeln für Feste genauso auskennen wie im Steuer- und Satzungsrecht oder Marketing. Um den Ehrenamtlichen die Arbeit zu erleichtern, bieten neun Städte und Gemeinden im Kreis gemeinsam Fortbildungen an. In einer 35-seitigen Broschüre sind die Seminare und Workshops für dieses Jahr aufgelistet. Viele Termine finden in Viernheim statt, denn im Rathaus dort laufen alle Fäden zusammen. Vorgestellt haben die Bürgermeister ihre Angebote nun in Bürstadt, weil die Stadt neu mit dabei ist.

„Wir wollen, dass Vereine gut vorbereitet, gestärkt und gebildet ihre Arbeit machen können“, sagte Bürstadts Bürgermeisterin Bärbel Schader. Sie habe nicht lange überlegen müssen, als die Frage kam, ob sich Bürstadt an dem Weiterbildungsangebot für Ehrenamtliche beteiligen wolle: „Na klar machen wir mit.“ Denn allein könne eine Kommune diese Vielfalt an Seminaren, Vorträgen und Workshops gar nicht stemmen.

Ein großes Lob ging von allen Seiten an Viernheim, wo Kulturamtsleiter Horst Stephan das Projekt bereits 2003 angestoßen hat. Vier Jahre später hat sich Lampertheim beteiligt, dann kamen Bensheim, Heppenheim und Lorsch hinzu. Neu mit dabei sind neben Bürstadt auch Einhausen, Rimbach und Groß-Rohrheim. Alle Städte und Gemeinden geben die Broschüre an die Spitzen ihrer Vereine weiter. Zudem liegt sie in den Rathäusern aus.

Viernheims Bürgermeister Matthias Baaß freute sich, dass die Kooperation auf neun Kommunen angewachsen ist. „Das spricht dafür, dass die Inhalte gut sind und auch andere die Arbeit der Ehrenamtlichen wertschätzen“, sagte er. Über einen beispielhaften Erfolg konnte er ebenfalls berichten: Denn zu den Angeboten zählt eine Zukunftswerkstatt, die der Frauenchor in Viernheim bereits genutzt hat: Mit einem Moderator hat er einen Tag lang Ideen diskutiert. Die Sängerinnen entschieden sich, einen Projektchor zu gründen, für den sich niemand an den Verein binden muss. „Zum ersten Termin kamen 43 Frauen – weit mehr als der Chor derzeit an Sängerinnen hat“, erzählte Baaß. Und auch bei den weiteren Terminen kamen so viele Frauen. Zum Abschluss gebe es im Juni ein Konzert. „Sicherlich bleiben danach einige Frauen dabei und unterstützen den Frauenchor weiterhin“, sagte Baaß. Für ihn ist es nur konsequent, dass sich die Kommunen zusammenschließen, um die Ehrenamtlichen fortzubilden. „Denn die Herausforderungen sind überall gleich.“

Vom Austausch profitieren

Für die Teilnehmer sind die Seminare kostenlos. Durch den Zuschuss des Landes Hessen müssten auch die Städte und Gemeinden nur wenig beisteuern, lobte Rolf Hecher vom Fachbereich Kultur in Lampertheim. „Zudem läuft es erfolgreich: Wir hatten über 500 Teilnehmer“, sagte Hecher. Und die Ehrenamtlichen würden nicht nur vom neuen Wissen bei der Veranstaltung profitieren, sondern auch vom Austausch mit anderen Vorständen vor Ort.

Alle Bürgermeister hoffen, dass sich künftig weitere Kommunen beteiligen und das erfolgreiche Projekt stetig wächst. Bärbel Schader ist es wichtig, die Ehrenamtlichen zu unterstützen: „Denn was wäre eine Stadt so arm ohne ihre Vereine!“

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.01.2019