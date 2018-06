Anzeige

Am nächsten Morgen startete die Gruppe mit der zweiten Disziplin durch: der Leichtathletik. In Weitsprung, Wettrennen und Weitwurf zeigten sich viele Kinder trotz der heißen Temperaturen hochmotiviert und erzielten tolle Ergebnisse. Nach einer Stärkung am Mittag ging es dann auch spannend weiter, da der Budoteil auf dem Programm stand. Die Aufgabe bestand darin, seinen Gegenüber aus einem Kreis hinauszudrängen. Dies darf sowohl durch Schieben als auch die Technik des Nachgebens geschehen. Zur allgemeinen Belustigung der Kinder mussten auch die Betreuer ran und gegeneinander kämpfen.

Für großen Spaß sorgte die Spiele-Olympiade, bei der Klobürstenweitwurf und Gummibärchenessen mit Stäbchen zwei der sieben Stationen waren. „Wieso denn immer nur herkömmliche Spiele spielen? Es darf auch mal etwas verrückter werden“, so die Organisatoren der Judo-Safari. Um den letzten Abend ausklingen zu lassen, fanden sich alle bei Stockbrot und Musik am Lagerfeuer zusammen und futterten gemeinsam. Auch das Herumstochern im Feuer durfte nicht fehlen.

Da war das Wochenende am nächsten Morgen auch schon wieder vorüber. Bei einem großen Abschiedskreis bekamen die Kinder mitgeteilt, welche Abzeichen sie für ihre Leistungen erhalten würden: Für jeden der drei offiziellen Judo-Safari-Teile erhalten die Kinder Punkte, aus deren Gesamtzahl sich später ein Abzeichen ergibt. Dieses werden sie in Form einer Urkunde und als Aufnäher für ihren Judoanzug am jährlichen Sommerfest überreicht bekommen. Diese Abzeichen sind Tiere wie das gelbe Känguru (niedrigstes Abzeichen) und der schwarze Panther (höchstes Abzeichen). Das niedrigste Abzeichen wurde dieses Jahr kein einziges Mal vergeben, dafür aber sieben schwarze Panther. Die beste Wertung erhielt der neunjährige Dimitar Atanassov, der sich sehr über sein Abzeichen freute.

Gesund und eher platt als munter in Bürstadt angekommen, verabschiedeten sich alle Kinder und Eltern. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 26.06.2018