Auf dem Marktplatz tanzen die Besucher

Bürstadt.Sonnenbotschafterin Alicia I. hatte ganze Arbeit geleistet: Von strahlendem Sonnenschein begleitet, feierten die Besucher beim Bürstädter Stadtfest am Freitag und Samstag mit viel Musik bis tief in die Nächte. Nach dem Fassbieranstich, den Kai Schneider und Marcel Kilian von „The Groove Generation“ bewerkstelligten, setzte die Bürstädter Band auf dem Marktplatz erste musikalische Akzente.

Spezielle Note

Das beliebte Ensemble hatte sich durch eine Hörnergruppe verstärkt, die mit Trompete, Saxofon und Posaune den unnachahmlichen Sound der Coverband ergänzte und ihm eine spezielle Note verpasste. „Spaß haben und locker sein“, das wünschte sich Leadsänger Marcel Kilian, der die Bühnenbretter wie ein Derwisch zum Beben brachte.

Zum fetzigen Beat der Groover wippten bald viele Füße, und das Durchkommen auf dem Marktplatz entwickelte sich immer mehr zu einem Hindernislauf. Während der Duft von Gegrilltem in der Luft lag, drängten sich die Besucher rund um das kleine Kinderkarussell und versuchten ihr Glück an Los- und Schießbuden. So mancher unternahm einen kulinarischen Abstecher zu Odenwälder Spezialitäten, ließ sich Pommes aus Süßkartoffeln schmecken, genehmigte sich eine süße Waffel oder einen Crêpe, verwöhnte seinen Gaumen mit Handkäs’- oder Wildschweinbratwurst.