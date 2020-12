Auf den Spuren der Kriegsopfer

Biblis/Nordheim.Auf dem alten Friedhof in der Bibliser Annastraße befindet sich vor dem Ehrenmal das Ehrenfeld der Kriegstoten des Zweiten Weltkriegs, die in Biblis ihre letzte Ruhe fanden. Zumeist waren es Tote, die im Zusammenhang mit dem Flugplatz ihr Leben verloren und deren Heimat zu weit entfernt lag, um sie dort zu bestatten. Opfer der fliegenden Besatzungen aus der Umgebung wurden ebenfalls in Biblis, dem Standort ihrer Staffel, beigesetzt.

Über die Angriffe auf den Flugplatz Biblis haben Carlo Gobs in der Chronik „Biblis, Geschichte einer Gemeinde“ 1986, Hans Dieter Kunz in den Heimatgeschichtlichen Sammelblättern des Vereins für Heimatgeschichte Nordheim vom April 1993, S. 298, und zuletzt 2017 Rudi Dörr im Bildheft „Flugplatz Biblis 1936-1945“ berichtet. Der Flugplatz Biblis war während des letzten Weltkriegs immer wieder Angriffsziel alliierter Flugzeuge. Auch der Ausbildungsbetrieb mit den eigenen Flugzeugen war nicht gefahrlos. Zahlreiche Soldatengräber in Biblis belegen dies heute nach 75 Jahren noch.

Einige wenige Bibliser Zivilisten, die durch Kriegshandlungen oder Munition ums Leben kamen, fanden ebenfalls hier ihre letzte Ruhestätte. Jetzt ist es dem Heimatverein Nordheim mithilfe der Standesbeamtin Anne Gaspar gelungen, die Opfer namentlich zu den datierten Kampfhandlungen zuzuordnen. Die Ehrengräber tragen je auf einem Sandstein eine bronzene Tafel mit Namen, militärischem Rang und den Lebensdaten. Sie stehen unter Obhut der Gemeinde Biblis und werden am Tag des Ehrenamts von der CDU Biblis gepflegt. red

