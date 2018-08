Auf die Plätze, fertig, los

Bürstadt.Am Kerwesonntag, 30. September, fällt am Historischen Rathaus der Startschuss für den 18. Bürstädter Stadtlauf. Um 10.45 Uhr beginnt der Bambini-Lauf ab Jahrgang 2012. Um 11.30 Uhr folgen die Läufer und Walker auf der Fünf-Kilometer-Distanz sowie die 2,5-Kilometer-Läufer. Es gibt eine Sonder-Jugendwertung ab Jahrgang 2005. Kurz darauf nehmen die Zehn-Kilometer-Läufer Aufstellung an der Startlinie. Gleichzeitig geht’s für den Staffellauf über vier mal 2,5 Kilometer los.

Wer an diesem sportlichen Ereignis in der Stadtmitte teilnehmen möchte, kann sich noch bis zum 29. September im Internet unter knibbeldick.de anmelden. Kurzentschlossene haben sogar noch die Möglichkeit, sich am Wettkampftag bis 10 Uhr beim Wettkampfbüro in der Nibelungenstraße 59, Telefon 06206/963 243, zu melden. Die Teilnahme kostet 12 Euro, der Bambini-Lauf ist kostenlos. Die Nachwuchsläufer erhalten ein T-Shirt und werden mit einer Eintrittskarte für ein Kindertheater im Bürgerhaus Riedrode belohnt.

Den beliebten Stadtlauf haben die Knibbeldicker ins Leben gerufen. Dieses bewährte Organisationsteam kümmert sich auch diesmal um den sportlichen Höhepunkt der Bürstädter Kerwe. Kalli Janson, Klaus Doll und Reiner Faust würden sich freuen, wenn dieses Mal der Teilnehmerrekord von 562 Sportlern aus dem Jahr 2017 noch übertroffen werden könnte. Das Trio setzt alles daran, den Läufern und Zuschauern einen spannenden und unterhaltsamen Sonntag zu bereiten. Nach dem Lauf werden die Sieger gebührend gefeiert. Nachdem die Finisher ihre Shirts und Urkunden erhalten haben und die Schnellsten mit Geld- und Sachpreisen beschenkt worden sind, lockt anschließend die After-Run-Party mit Live-Musik zum fröhlichen Weiterfeiern – schließlich ist Kerwe.

Das Knibbeldick-Team ist froh über die Unterstützung durch die Stadt Bürstadt und viele Sponsoren. Sport, Spaß und Feiern zu verbinden, dies haben sich die Veranstalter auch in diesem Jahr zum Ziel gesetzt. ps

Info: Anmeldung und weitere Infos unter knibbeldick.de

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 29.08.2018