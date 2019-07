Auf historischen Pfaden unterwegs

Nordheim.Die Jahresexkursion des Nassauischen Altertumsvereins aus Wiesbaden unter Leitung von Dr. Margot Klee vom Landesamt für Denkmalpflege, hessenARCHÄOLOGIE, führte in diesem Jahr nach Speyer zur Sonderausstellung über den spätrömischen Kaiser Valentinian I und nach Nordheim.

Valentinian hat im Jahr 369 nach Christus nochmals das Heft des Handelns ergriffen und die Ostgrenze des Reiches an Rhein und Donau neu gesichert. Dazu ließ er entlang der Ströme zahlreiche Ländeburgi für die römische Kriegsflotte errichten. Die größte dieser heute verschwundenen Anlagen befand sich in Altrip. Die einzige noch in ihrer Grundmauersubstanz erhaltene Anlage dieses Typs ist die Burg Stein, auch Zullestein genannt, in Nordheim. Nach dem Ausstellungsbesuch in Speyer mit seinen informativen Modellen und einzelnen Steindenkmälern war es für die Wiesbadener thematisch unbedingt notwendig, die Ausgrabungsstätte Burg Stein aufzusuchen, um ein eigenes Bild von den Ausmaßen und dem Aussehen eines solchen Burgus zu erhalten. Klee bedauerte es sehr, dass die Burg Stein, ein archäologisches Bodendenkmal von europäischem Rang, durch die Deichertüchtigungsarbeiten seit fast einem Jahr nur über einen großräumigen Umweg erreicht werden kann, der für Besucher unzumutbar strapaziös ist. Die muntere Truppe hat sich dadurch allerdings nicht davon abhalten lassen, die bedeutenden Überreste der Burg zu besuchen. red

