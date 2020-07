„Auf Sparflamme gestartet“

Bürstadt.„Wer ein richtiges Hobby hat, und auf einmal seine Vereinskollegen nicht mehr sieht, ist schon etwas geknickt.“ Mit dieser Aussage steht Horst Stockmann von den Schachfreunden Bürstadt sicher nicht alleine da. Wie bei anderen Vereinen auch waren die Schachspieler mit dem Lockdown im März plötzlich ohne ihr geliebtes Hobby und ohne die gewohnten, gemeinsamen Aktivitäten. „Das Vereinsleben war abrupt unterbrochen. Für mich war es schon ein Einschnitt, weil ich einer von denen bin, die fast jeden Freitag zum Training in den Verein kommen“, sagt er erste Vorsitzende.

Seit fünf Wochen haben Stockmann und seine Teamkollegen freitags ab 20 Uhr wieder einen festen Termin in der alten Schillerschule: „Unser Kassenwart Markus Meier und ich haben nach einem Info-Gespräch mit der Stadt ein Hygienekonzept erstellt. Wir haben die Tische auseinandergerückt, damit mehr als ein Meter Abstand da ist. Meist sind wir acht bis zehn Spieler, verteilt auf vier Tische. Vor den Partien werden Brett und Figuren desinfiziert. Die gleiche Prozedur machen wir, wenn es zu einem Spielerwechsel kommt. Zudem desinfiziert sich jeder die Hände“, erklärt der 69-Jährige. Während der Spiele wird entweder eine Maske getragen oder ein Gesichtsvisier, von denen der Verein einige angeschafft hat. Das Desinfektionsmittel hat die Stadt Bürstadt gestellt. Jeder, der kommt, hakt sich zudem in einer Excel-Liste ab. Auch für Frischluft ist gesorgt: Das Souterrain-Zimmer, das die Schachfreunde in der Schule nutzen, hat große Fenster, die während der Vereinstreffen geöffnet bleiben. „Ein paar Abende war es ein wenig kühl, aber die meiste Zeit waren wir bisher über ein kühles Lüftchen froh“, erzählt Stockmann.

Duelle im Internet

Vor zwei Wochen haben auch das erste Mal wieder sechs Jugendliche mit Maske gegeneinander gespielt. „Letzten Freitag haben wir dann die Eltern der Zehn- bis 17-Jährigen eingeladen, damit sie sich ein Bild davon machen können, wie es läuft.“ Ganz ohne Schach waren die Jugendlichen in all den Wochen jedoch nicht. „Unsere Jugendleiter Oliver Barmann und Danny Schmidt haben bald nach dem Lockdown eine Plattform im Internet eingerichtet. Besonders die Jugendlichen haben das genutzt, es haben aber auch einige Erwachsene mitgespielt“, so Stockmann. Er selbst habe bis vor fünf Wochen nicht gespielt: „Ich habe noch mehr Hobbys außer Schach, auf die ich verzichten musste. Normalerweise spiele ich auch einmal die Woche Tennis. So war ich nun viel zu Hause und dort im Garten beschäftig. Wir sind aber auch immer mal wieder Wandern gegangen“, beschreibt Stockmann seine schachfreie Zeit mit seiner Ehefrau.

Finanzielle Einbußen hatte der Verein wegen Corona keine. „Wir haben ja keine Zuschauer. Und bei Festen haben wir auch keinen Stand, der uns Einnahmen bringt. Wir bekommen Zuschüsse von der Stadt Bürstadt und haben die Mitgliedsbeiträge. Größere Ausgaben haben wir als Verein auch nicht“, schildert der 69-Jährige, der seit über 20 Jahren erster Vorsitzender der Schachfreunde ist. Traurig sei aber, dass Termine mit den Vereinskollegen wie das traditionelle Spanferkelessen, der Sommerausflug oder die Weihnachtsfeier nun erstmal abgesagt wurden: „Auf Sparflamme sind wir erstmal wieder mit den Spieleabenden gestartet und warten nun ab, wie es weitergeht.“

Abwarten müssen Stockmann und seine Vereinsfreunde auch, wie der Schachverband die Wettkämpfe regeln wird. „Als der Lockdown kam, wurden Wettkämpfe auf Kreis-, Landes- oder Bundesebene – die gesamte Schachliga – abgesetzt und nicht mehr fortgeführt“, erklärt er. Der Verein stellt Mannschaften in der Kreisliga, in der Bezirksliga und in der Bezirksoberliga. „Das war mitten in der Saison. Ende September würde bereits die nächste Runde anfangen.“ Im Juli soll es laut Stockmann eine Sitzung vom Schachverband geben, bei der entschieden wird, wie es weitergeht.

