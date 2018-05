Anzeige

Das „Westfälische Versailles“

Aber nicht nur Münster war sehenswert. Schloss Nordkirchen, wegen seiner Ähnlichkeit auch das „Westfälische Versailles“ genannt, beeindruckte ebenfalls die Besucher. Das im 15. Jahrhundert erbaute prunkvolle Barockschloss mit dem weitläufigen Schlosspark stand vor dem Verfall, als es das Land Nordrhein-Westfalen 1949 übernahm und nach einer aufwendigen Restaurierung bis heute zur Aus- und Fortbildung seiner Finanzbeamten nutzt.

Ein anderes, vielleicht nicht so bekanntes Kleinod in der Nähe von Münster und Nordkirchen ist die Stadt Lüdinghausen. Bei einer Abendführung wurden den Harmonielern die Sehenswürdigkeiten der Altstadt erklärt. Dass die Stadt sehr lebendig ist, erlebte die Reisegruppe bei einer weiteren Führung am nächsten Tag. Im Gegensatz zu dem nicht viel kleineren Bürstadt bietet die Stadt eine Vielzahl von kleinen Geschäften aller Art, Gaststätten und Cafés. Besuchte touristische Höhepunkte sind die im 12. Jahrhundert erbaute Wasserburg Vischering, bis heute kaum verändert und in den beiden vergangenen Jahren restauriert, und eine von noch sieben bestehenden Blaudruckereien in Deutschland, in der früher Indigo, heute allerdings chemische Indanthrenfarben in alter handwerklicher Kunst mit Modeln aus Holz oder Metall auf größtenteils mitgebrachte Leinenstoffe aufgebracht wird.

Auch die Geselligkeit kam bei der Reise nicht zu kurz. Ob im Hotel bei Tanz und Unterhaltung oder im Bus, es wurde viel gelacht. Bevor es wieder nach Hause ging, stand ein weiterer Höhepunkt auf dem Programm: Eine Fahrt mit dem im Jahr 1905 extra für Kaiser Wilhelm II. und seine Gemahlin erbauten, original erhaltenen Kaiserwaggon der Wuppertaler Schwebebahn. Über eine Stunde dauerte die kommentierte Fahrt von Vohwinkel oberhalb der Wupper nach Oberbarmen und zurück. Ein bleibendes Erlebnis.

Für die Vereinsreise im Jahr 2019 haben sich die Reiseteilnehmer eine Fahrt vom 3. bis 6. Mai nach Valkenburg in den Niederlanden ausgesucht. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 09.05.2018