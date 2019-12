Auf Weihnachten eingestimmt

Bürstadt.Schon seit langer Zeit gehört es in Bürstadt zur Tradition, dass Instrumentalisten vom Obergeschoss des Historischen Rathauses aus die Bürstädter auf Weihnachten einstimmen. Den aus der Höhe erklingenden Blasinstrumenten antwortete eine Musikergruppe, die vor dem Eingang der Raiffeisenbank unter der Leitung von Ralph Vierheller musiziert.

Der Dirigent des evangelischen Posaunenchors durfte sich beim Öffnen des 23. Türchens der Aktion „Bürstadt im Advent“ über Verstärkung aus den Reihen der Katholischen Kirchenmusiker freuen. Vom Lichterglanz an Weihnachtsbäumen, weihnachtlicher Straßenbeleuchtung und der neu angebrachten Simsbeleuchtung am Historischen Rathaus beschienen, drängten sich die Menschen. Bürgermeisterin Bärbel Schader begrüßte die Zuhörer. Sie bat um Frieden auf der Welt und wünschte den Bürgern ein besinnliches, friedliches Weihnachtsfest. Dann erklangen altbekannte Weihnachtsieder. Neben „Macht hoch die Tür“ oder „Es ist ein Ros entsprungen“ fehlten auch „Tochter Zion“ und die Lieder nicht, die in vielen Familien an Heiligabend gesungen werden. Während die Erwachsenen ihre Glühweintassen in Händen hielten, sprangen Kinder fröhlich umher. Flair-Chefin Claudia Limburg und ihre Mannschaft trafen mit einer Hausmacher Gulaschsuppe den Geschmack des Publikums. Weihnachtswünsche flogen durch die Luft, und überall machte sich Festtagsstimmung breit. Fell

© Südhessen Morgen, Freitag, 27.12.2019