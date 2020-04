Auffahrunfall in Blickrichtung zum Lkw

Bürstadt.Auf der Brücke über die B 47 in Bürstadt – in Blickrichtung zum umgekippten Sattelzug – ist es am Freitagmittag zu einem Auffahrunfall gekommen. Laut Polizei fuhr eine 28-jährige Frau aus Bürstadt in der Wasserwerkstraße gegen 12.15 Uhr mit ihrem schwarzen Opel Corsa einem 73-jährigen Bürstädter auf.

Sie gab bei den Beamten an, er habe unvermittelt gebremst, was er wiederum zurückwies. Da sich die beiden Beteiligten gegenseitig beschuldigten, ist der Tathergang für die Polizei schwierig zu ermitteln. Verletzt habe sich bei dem Zusammenstoß niemand. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf rund 9000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, können sich unter der Telefonnummer 06206/944 00 an die Polizeistation wenden. cos

© Südhessen Morgen, Samstag, 25.04.2020