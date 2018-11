Aufs Siegertreppchen geturnt

Bürstadt.Gut vorbereitet und mit viel Freude fuhren die Turnerinnen des TV Bürstadt nach Florstadt zum hessischen Landesfinale der Leistungsklasse III im Jahrgang 2002 und jünger.

Ziel ist es, an den vier Geräten nach olympischer Reihenfolge (Sprungtisch, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden) Übungen nach vorgegebenen Kriterien zu turnen und dabei möglichst viele Punkte zu erzielen. In der Mannschaft starteten Charlotte Heiderich, Elisa Horle, Hannah Röper, Anna Röß, Emilia Staab und Franziska Staab.

Am ersten Gerät erturnte Emilia als Mannschaftsjüngste mit ihrem schwierigen Sprung die höchste Mannschaftswertung. Die anderen erreichten nicht ihre gewünschten Punkte. Etwas enttäuscht, aber sehr motiviert konnten sie am Stufenbarren alle ihre tollen Leistungen abrufen. Anna erreichte hier sogar das zweitbeste Ergebnis aller 48 Teilnehmerinnen. Beim nächsten Gerät, dem „Zitterbalken“, konnten fast alle TV-Mädchen ihre Übungen ohne einen Sturz beenden. Hier glänzte Franziska mit ihrer perfekten Übung. Am letzten Gerät, dem Boden, gaben sie noch einmal alles. Jeweils eine eigens choreographierte Kürübung mit Musik musste den Kampfrichtern präsentiert werden. Elegante Übungen mit vielen schwierigen und tänzerischen Elementen zeigten die TVB-Mädchen.

Bei einer starken Konkurrenz wartete man ganz gespannt auf die Siegerehrung. Mit dem vorderen Mittelfeld hatte man gerechnet. Umso größer war die Überraschung und Freude für alle Turnerinnen, Trainer und Fans – sie kamen auf Platz zwei und erhielten den Titel „Vizehessenmeister“.

Im nächsten Jahr haben die Turnerinnen viel vor. Sie starten in der Landesliga II, und sie haben natürlich ein neues Ziel für die nächste Hessenmeisterschaft. Dafür werden sie wieder drei- bis viermal die Woche je drei Stunden in der Turnhalle trainieren. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 08.11.2018