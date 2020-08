Aufschlag, Volley und viel Spaß

Bürstadt.24 Kinder, fünf Trainer, fünf Tage – trotz Corona hatten sich der TC Bürstadt dazu entschieden, sein Tenniscamp zu veranstalten. Es mussten zwar einige Zugeständnisse in Sachen Hygiene gemacht werden, aber Alfons Mendel, Vorstandsmitglied und erster Sportwart, war dennoch sehr zufrieden.

„Wir machen täglich Programm mit Mittagspause. Die Kinder müssten leider ihr Essen selbst mitbringen, haben auch ihre eigenen Becher dabei. Die Getränke kommen von uns. Und jedes Kind hat auch seinen eigenen Stuhl. Wegen der Abstandsregel haben wir auf Bänke verzichtet“, erläutert Mendel. Es gab fünf Gruppen und jede Gruppe hatten einen eigenen Pavillon im Schatten.

Bei den Kindern waren alle Altersklassen vertreten von U 8 bis U 14. Es gab auch noch jüngere Kinder, die in eine eigene Gruppe zusammengefasst waren. Sie trainierten ihr Ballgefühl sowie das Umgehen mit Bällen und Schlägern. Die Größeren machen Grundlagentraining und übten Schläge wie Volleys, Vor- und Rückhand. Dazu kam Koordinations- und Konditionstraining.

„Das Programm am Nachmittag haben wir gekürzt – auch eine Maßnahme wegen Corona“, erzählte Organisator und Trainer Felix Kircher. Er ist seit 2019 beim TC Bürstadt, genau rechtzeitig zum Feriencamp. Seit etwa 18 Jahren hat er mit solchen Trainingscamps zu tun – und aus allen das Beste für seine Arbeit mitgenommen, wie er berichtete.

Nach der Mittagspause geht es noch eine Stunde weiter. Am Dienstag standen drei Workshops auf dem Plan: Steine bemalen in Kreativteil, Frisbee-Golf im Geschicklichkeitsteil und Baseball im sportlichen Teil. „Wir bieten jeden Tag die drei Bereiche an. Wir haben einige Mädchen im Camp und viele, die gerne etwas Kreatives machen wollen“, erzählte Kircher weiter. Mit Kindern umgehen ist zudem auch sein Beruf. Er ist hauptamtlich Lehrer für Englisch und Sport an der Alfred-Delp-Schule in Lampertheim.

Das Programm lief bis Donnerstag. Am Freitag stand zum Abschluss das Tennisspielen im Focus. Für die Jüngsten gab es eine Tennisolympiade, die Älteren trugen ein Schleifchenturnier aus. Urkunden, Preise und Geschenke erhielten alle. „Sonst gab es immer einen Grillabend mit allen Eltern, den Kindern und den Helfern. Der wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Dafür werden wir einen Grillabend für die Helfer veranstalten. Dieses Jahr sind wir ein echt cooles Team“, so Kircher.

Im Verein selbst läuft es sehr gut mit den Corona-Regeln. Es wird während des normalen Betriebs auf Abstand geachtet und die Spieler sehen zu, dass sie sich nicht zu nahe kommen. Das Feriencamp war dieses Mal von der zweiten Ferienwoche auf die fünfte verschoben worden. „Damit haben wir unter anderem auf einige Kinder Rücksicht genommen, die in Mannheim zur Schule gehen“, meinte der Trainer.

